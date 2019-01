Pedro Henrique bisa na vitória do Leixões sobre o Penafiel

Lusa Comentários 12 Jan, 2019, 17:15 / atualizado em 12 Jan, 2019, 17:16 | Futebol Nacional

À procura de subir ao quarto lugar, o Penafiel começou o jogo com cautelas, deixando a iniciativa para os locais e, mercê disso, aos 11 minutos, uma insistência de Lawrence culminou com o remate de Matheus Costa, dentro da grande área, que Ivo deteve com dificuldade.



O passar dos minutos trouxe um maior equilíbrio num relvado, onde a areia aplicada nos últimos dias continuou muito visível, acabando a equipa visitante por dispor da melhor ocasião, num lance em que Tiago Ronaldo (35) se 'embrulhou' com Tony, fugindo a bola para a baliza onde, a tempo, Stéphane evitou o golo.



Neste lance, a equipa visitante ficou a reclamar grande penalidade de Tony sobre o médio.



A precisar de ganhar para aumentar a diferença para os lugares de despromoção, o Leixões chegou à vantagem num lance de bola parada, com Jorge Silva (68) a cobrar um livre da direita que Pedro Henrique, de cabeça, transformou no golo inaugural.



Aos 76 minutos, Lawrence caiu na área puxado por Pedro Lemos e o árbitro assinalou grande penalidade que Pedro Henrique transformou no segundo tento da equipa da casa.



A reação da equipa visitante foi pronta, mas foi preciso esperar pelos 89 minutos para uma jogada individual de Yuri Araújo, que driblou três adversários até à pequena área e assistiu Fábio Abreu para o remate para a baliza deserta.







Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões - Penafiel, 2-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Pedro Henrique, 68 minutos.



2-0, Pedro Henrique, 77 (grande penalidade).



2-1, Fábio Abreu, 89.







Equipas:



- Leixões: Tony, Jorge Silva, Matheus Costa, Bura, Stéphane, Amine, Zé Paulo (Luís Silva, 70), Lawrence, Evandro Brandão, Bernardo (Erivaldo, 64) e Pedro Henrique (Derick, 83).



(Suplentes: Luís Ribeiro, Pedro Monteiro, Derick, Ceitil, Luís Silva, Erivaldo e Roniel).



Treinador: Jorge Casquilha.



- Penafiel: Ivo, Pedro Lemos (Hélio Cruz, 83), João Paulo, Luís Pedro, José Gomes, Romeu Ribeiro (Areias, 74), Tiago Ronaldo, Vasco Braga, Ludovic (Yuri Araújo, 75), Fábio Abreu e Pires.



(Suplentes: José Costa, Hélio Cruz, Caetano, Yuri Araújo, Vini, Rafa Sousa e Areias).



Treinador: Armando Evangelista.







Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vasco Braga (18), Luís Pedro (36), Lawrence (90+3) e Hélio Cruz (90+5). Cartão vermelho direto para Maikel Moreira, adjunto do Leixões (90+2).



Assistência: cerca de 500 espetadores.