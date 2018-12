Pedro Henriques esclarece poderes do VAR

Miguel A. Lopes/LUSA

A polémica continua na aplicação do video-árbitro. As queixas surgem de vários quadrantes à medida que a tecnologia vai sendo utilizada.



Este domingo surgiram as críticas do treinador José Mota, em Alvalade mas também Rui Vitória, treinador do Benfica reclamou de um golo mal anulado a Zivkovic e inclusivamente já admitiu que

a classificação podia ser outra se não fossem os erros de arbitragem.



Pedro Henriques defende várias medidas para ultrapasar a situação.



Esta polémica sobre a atuação do VAR surge numa altura em que a Cidade do Futebol foi escolhida pela UEFA para realizar a 27.ª edição do Curso Avançado para Árbitros de Topo, que visa preparar os principais árbitros europeus para a introdução do VAR nas competições da UEFA, ainda esta época na Liga dos Campeões.