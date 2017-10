Pedro Martins crê que Vitória de Guimarães está perto do trilho das vitórias

Lusa 27 Out, 2017, 15:59 / atualizado em 27 Out, 2017, 16:00 | Futebol Nacional

Sem vencer para o campeonato há dois jogos - perdeu por 1-0 ante o Belenenses e empatou 3-3 com o Portimonense, depois de ter estado a perder por 3-0 –, o conjunto vimaranense, 10.ª classificada, com 11 pontos, está, segundo o técnico, "forte, unido, coeso" e ciente dos objetivos e da responsabilidade para dar, na deslocação à Vila das Aves, uma resposta que garanta o regresso aos triunfos.



"O grupo está bem. Sinceramente, falar desta forma com resultados que não são os melhores, não é fácil, mas há muito tempo que vem fazendo bons jogos. A equipa vem dando mostras da qualidade do seu jogo e está muito próxima de agarrar o trilho das vitórias", sublinhou, na conferência de antevisão à partida agendada para as 20:15, de domingo.



O treinador referiu, aliás, que o Vitória pode, no domingo, começar a "alterar" a situação corrente através do exemplo do jogo com os algarvios, no qual depois de ter sofrido três golos entre os 15 e os 30 minutos, num período em "nunca se encontrou", a equipa deu uma "resposta fantástica" e ficou perto de uma "reviravolta histórica".



Pedro Martins avisou, porém, que espera um jogo "difícil" e "competitivo" frente a uma equipa "ávida e necessitada de pontos", "aquém da classificação" desejada - 16.ª, com seis pontos - e recheada de "jogadores com enorme experiência no futebol português", agora treinados por Lito Vidigal.



"Tive a oportunidade de ir à Vila das Aves ver o jogo com o Benfica. É uma equipa bem organizada, já um pouco diferente da do Ricardo [Soares]. Não estou a dizer se melhor, se pior, mas diferente", disse.



Questionado sobre algumas críticas dos adeptos sobre o rendimento da equipa, nomeadamente sobre a opção tática por dois médios defensivos, Pedro Martins referiu a parceria entre Wakaso e Celis, pode não "estar a resultar", mas, com as "coisas a evoluírem melhor", a "coordenação vai ser evidente", justificando que o grupo da época passada "fez história" a jogar precisamente no mesmo sistema.



Ainda sobre a insatisfação dos vitorianos com o rendimento da equipa e a pressão que, daí, se pode gerar, Pedro Martins vincou que quem "não estiver habituado à pressão, tem de mudar de profissão", e considerou que, depois da recuperação com o Portimonense, a equipa mostrou "tarimba", "personalidade" e "uma mentalidade muito forte" para superar o momento "difícil" que vive.



O Vitória de Guimarães, 10.º classificado, com 11 pontos, defronta o Desportivo das Aves, 16.º, com seis, em jogo da 10.ª jornada, pelas 20:15 de domingo, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, em jogo que será dirigido pelo árbitro Luís Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.



Pedro Martins considera vídeoárbitro fantástico, se for bem administrado



O treinador do Vitória de Guimarães, Pedro Martins, considerou que o videoárbitro é um "conceito muito bom" para a I Liga portuguesa de futebol, mas pediu uma mudança de "hábitos do passado", para se evitarem erros.



O técnico vimaranense criticou, na segunda-feira, a decisão de Bruno Esteves, a cargo do videoárbitro no jogo com o Portimonense, da nona jornada (terminou 3-3), não corrigir o golo anulado a Rafael Martins, para o 3-1, aos 34 minutos, com "oito ecrãs de televisão" para ver que a situação era legal, mas defendeu o uso da tecnologia.



"Sempre o disse, eles [árbitros] têm uma poderosa ferramenta que, se for bem administrada, é fantástica. Têm todos os meios disponíveis para que seja objetivamente forte", frisou, durante a conferência de antevisão ao jogo com o Desportivo das Aves, da 10.ª jornada, agendado para as 20:15 de domingo.



O ‘timoneiro' vitoriano frisou porém que os erros vão permanecer, caso se apliquem os "mesmos hábitos do passado" e as "mesmas metodologias" numa máquina que pode "ser poderosamente negativa", caso não seja "bem administrada".



Depois de ter criticado o árbitro da Associação de Futebol de Setúbal pela falha no jogo com o Portimonense e também pelos erros frente ao Estoril-Praia, da segunda ronda (derrota vitoriana por 3-0), Pedro Martins acrescentou ainda que muitos árbitros com quem falou consideraram também legal o golo anulado aos seis minutos a Rafael Martins, por alegada interferência de Hurtado.