Pedro Martins pede Vitória de Guimarães agressivo no ataque para vencer Marítimo

A turma vimaranense, nona classificada, com sete pontos, recebe, após o desaire ante o Sporting de Braga (2-1), o conjunto madeirense, terceiro, com 15, fruto de cinco triunfos em seis jogos, e o técnico admitiu que, num jogo "importante", com "grau de dificuldade elevado", os seus pupilos, para voltarem aos triunfos, devem melhorar a "qualidade de jogo", especialmente na frente.



"Em muitos momentos, temos de circular a bola muito mais rapidamente e sermos muito mais agressivos no momento ofensivo. E, nos momentos em que o Marítimo nos der a possibilidade de fazer (golo), temos de ser eficazes", disse, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo marcado para as 16:00 de domingo.



O 'timoneiro' minhoto admitiu que a equipa 'verde-rubra', a seu ver "muito eficaz" na "organização defensiva", desde que o técnico Daniel Ramos assumiu o comando, há precisamente um ano, vai dificultar a obtenção de golos pelo seu conjunto, que vai precisar de "paciência" e de "controlo emocional" para poder chegar ao triunfo e "dar uma prenda" ao clube, que comemora hoje o 95.º aniversário.



Pedro Martins frisou, contudo, que a equipa teve "mais uma semana" para afinar o "processo" e, com jogadores em "défice físico" a melhorarem os seus níveis, já está mais próxima de "estabilizar a todos os níveis", inclusivamente nos "resultados", após as mudanças no 'onze', operadas nos últimos jogos, devido a "sub-rendimento" ou ao "plano estratégico".



O Vitória de Guimarães, além de ter uma das duas piores defesas do campeonato, com 12 golos sofridos, a par do Estoril-Praia, é também um dos segundos piores ataques, com cinco tentos, nenhum deles dos pontas de lança - Oscar Estupiñán, Rafael Martins e Texeira -, mas Pedro Martins mostrou-se convicto que a situação vai inverter-se, lembrando uma situação vivida por Cristiano Ronaldo.



"Ele disse, na altura, que, a partir do momento, em que começasse a fazer golos, seria 'como o ketchup'. Quando fizermos golos, a eficácia vai aumentar. Tenho a certeza de que, a partir do momento em que um deles começar a fazer golos, porque todos têm qualidade, quer o rendimento deles vai subir, quer o da própria equipa", antecipou.



O treinador recusou ainda que os problemas até agora sentidos pelo Vitória se devam à opção por um "duplo pivô" a jogar mais recuado no meio-campo, tendo assinalado que, na época passada, os "laterais" estavam em "bom nível" e, neste momento, a equipa ainda não está "dentro do idealizado".



Questionado sobre as críticas que teceu à utilização do videoárbitro no final do dérbi com o Sporting de Braga, Pedro Martins explicou que mantém a opinião de que a "ferramenta" é "muito útil" para o futebol, mas precisa de "maior rigor".



O Vitória de Guimarães recebe o Marítimo em jogo da sétima jornada, pelas 16:00 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em jogo que será dirigido pelo árbitro Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.