Pedro Martins quer aproveitar "evolução" recente do Vitória para bater Chaves

Lusa 09 Ago, 2017, 15:44 / atualizado em 09 Ago, 2017, 15:44 | Futebol Nacional

Na quinta-feira, o técnico inicia o segundo campeonato consecutivo ao 'leme' dos vitorianos, após o quarto lugar da época anterior, e realçou que a equipa manteve a "espinha dorsal", mas tem igualmente "muita juventude no seio do grupo", acreditando que a "evolução" até agora registada pode valer o triunfo na receção aos flavienses.



"Nada nos impede de querer conquistar os três pontos. Daquilo que tenho observado nestas últimas cinco semanas, tenho observado um crescimento no processo de jogo bastante significativo e isso dá-me otimismo para o futuro", afirmou Pedro Martins, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 21:00.



O técnico antecipou um jogo "vivo" e de "qualidade", à semelhança dos quatro em que as equipas se defrontaram na época passada, frente a um adversário com "jogadores experientes", que vai "lutar pelos lugares cimeiros", a seu ver, está "bem orientada" pelo técnico Luís Castro, com "nuances diferentes" num "processo já muito bem assimilado.



Pedro Martins revelou ainda o desejo do Vitória começar a fazer do Estádio D. Afonso Henriques a sua "fortaleza" no jogo com os transmontanos, dando "continuidade" à segunda volta da época anterior - 17 pontos 'caseiros', contra 12 da primeira.



Os vimaranenses arrancam o campeonato na sequência do desaire na Supertaça, frente ao Benfica (3-1), com o técnico a referir que os seus jogadores fizeram tudo o que estava ao alcance para obterem outro resultado e conquistarem o troféu e a mostrar-se pouco preocupado com os erros defensivos que originaram os golos 'encarnados'.



"Estaria preocupado se dentro da organização defensiva houvesse essa 'brecha' e essa desorganização. Não foi o caso. São situações pontuais. Faz também parte de alguns jogadores jovens, que estão a viver as primeiras finais. Não me preocupa, porque estamos a erradicar rapidamente esses erros", esclareceu.



O treinador revelou que o facto de o plantel contar, neste momento, com sete jogadores oriundos da equipa B, que milita na II Liga, vai requerer "alguma paciência" até os "jovens" se elevarem aos "patamares de exigência" e ajudarem o Vitória quer a fazer um "excelente campeonato", quer a "passar da fase de grupos" da Liga Europa.



Questionado ainda sobre a possibilidade do clube garantir mais reforços até ao encerramento do 'mercado de verão', Pedro Martins respondeu que o clube "sabe o que pretende para atacar várias frentes" e que "tudo pode acontecer" até 31 de agosto, tendo preferido mencionar o potencial de jovens como Hélder Ferreira, Kiko, Oscar Estupiñán, Rúbeno Oliveira, Marcos Valente e Sacko.



O Vitória de Guimarães recebe o Desportivo de Chaves no jogo de encerramento da primeira jornada, pelas 21:00 de quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em jogo que será dirigido pelo árbitro Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.