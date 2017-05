Pedro Martins quer ganhar mas respeita o Benfica

É o jogo que pode valer o tão ambicionado e inédito tetra campeonato para o Benfica, o qual está dependente de uma vitória da equipa da Luz diante dos vitorianos.



O encontro está agendado para as 18h15, no estádio da Luz. A lotação está esgotada.



Pedro Martins fez ao início da tarde desta quinta feira o lançamento do encontro, em conferência de imprensa, e mostrou-se otimista na obtenção de um resultado positivo apesar de respeitar a equipa do Benfica.



O técnico não abdica dos princípios de jogo da sua equipa que lhe transmitem identidade e sabe que poderá ser um momento de inspiração de um jogador a fazer a diferença, como registou a jornalista Cláudia Martins, em direto no jornal de desporto das 12h30 da Antena 1.



O Vitória de Guimarães chega à Luz com sete vitórias consecutivas e não perdeu nenhum dos últimos 11 jogos no campeonato.



Nesta altura Hernâni é a única dúvida. O jogador lesionou-se no braço esquerdo com o Arouca e se não recuperar a tempo poderá ser substituído por Raphinha.