Pedro Martins quer vencer jogo "extremamente importante" com o Paços de Ferreira

Após a derrota, frente ao Sporting (1-0), a turma vitoriana, nona classificada da tabela, com 26 pontos, quer impor-se a um adversário que apenas derrotou por quatro vezes em 18 jogos em casa para o campeonato, conseguindo, segundo o técnico, ter "posse de bola para ter oportunidades".



"É um jogo extremamente importante para as nossas contas, contra um adversário historicamente muito complicado no D. Afonso Henriques. À exceção deste último jogo, a equipa vem registando índices ofensivos muito apreciáveis e quer vencer este jogo", adiantou Pedro Martins, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 20:15 de domingo.



Confiante que a equipa vai manter a "boa solidez defensiva" exibida diante dos 'leões', o treinador reconheceu que a turma da 'capital do móvel', além de estar com um "espírito anímico diferente de há quinze dias", após as duas vitórias - Aves (2-0) e Feirense (2-1) - sob o comando do técnico recém-chegado João Henriques, é "sempre muito complicada", estando ciente do que vai encontrar.



"Trata-se de uma equipa bem organizada. Entraram dois jogadores que lhe dão esse cariz, o Assis, no aspeto mais defensivo, e o Rúben Micael, no aspeto ofensivo. É uma equipa que está muito consistente defensivamente, aproveita muito bem as bolas paradas para criar dificuldades ao adversário", analisou.



Pedro Martins fez ainda o rescaldo do mercado de transferências de inverno - o clube 'recuperou' o defesa João Afonso do empréstimo ao Córdoba, recebeu o médio Mattheus Oliveira por empréstimo do Sporting e contratou aos pacenses o avançado Welthon -, e disse que o plantel dá "garantias" para a luta pelo quinto lugar e um eventual acesso à Liga Europa.



"Os jogadores que vêm são de qualidade e vêm preencher lacunas do plantel. E, tal como o presidente prometeu, não saíram jogadores fulcrais. Acreditamos que a segunda volta vai ser boa e que, no final, vamos conseguir o quinto lugar. É nisso que estamos empenhados", frisou.



Dos reforços, João Afonso, regularmente utilizado na equipa da II Liga espanhola - 22 jogos -, é o único disponível para a receção aos 'castores', já que Mattheus, apesar de "bem fisicamente", está sem "ritmo competitivo", e Welthon está ainda lesionado, tal como o médio Celis.



