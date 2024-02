Pedro Moreira deixa de treinar o Casa Pia

”, escreveram os "gansos", num comunicado oficial publicado no sítio oficial dos lisboetas na internet.A turma primodivisionária expressou ainda os seus “”, desejando felicidades futuras.Pedro Moreira, de 48 anos, ingressou nos "gansos" em 21 de novembro, sucedendo no cargo técnico a Filipe Martins, tendo comandado o Casa Pia num total de 11 partidas, nos quais registou somente três triunfos, contra duas igualdades e seis derrotas.Ex-técnico adjunto de Paulo Fonseca no Paços de Ferreira, FC Porto, Sporting de Braga, nos ucranianos do Shakhtar Donetsk e nos italianos da Roma, Pedro Moreira tornou-se pela primeira vez treinador principal na última temporada, pelo Torreense, na II Liga.Pela formação de Torres Vedras, Pedro Moreira contabilizou 13 vitórias em 32 duelos, pegando na equipa após a sétima ronda, quando estava na 18.ª e última posição, com somente quatro pontos, para concluir esse campeonato num confortável nono lugar.O Casa Pia, 16.º colocado, com 20 pontos, recebe no domingo o Arouca, oitavo, com 25, no Estádio Municipal de Rio Maior, a partir das 15h30, em partida da 22.ª jornada da I Liga, com arbitragem por parte de José Bessa.