Pedro Nuno assina até 2024 e é o primeiro reforço do Belenenses SAD

“Encontrei aqui um projeto bom, que aposta no jogador português, e isso foi algo que vi com bons olhos. Gosto de ajudar, se for com golos e assistências ainda melhor. Vou trabalhar sempre no máximo”, assegurou o futebolista, em declarações aos ‘azuis’.



Pedro Nuno terminou o vínculo que o ligava ao Moreirense, após uma temporada marcada por uma grave lesão que o tem afastado dos relvados desde novembro, tendo realizado apenas sete jogos pelos ‘cónegos’, nos quais apontou três golos.



Ao serviço do conjunto minhoto, onde chegou em 2018/19, o atleta de 26 anos totalizou 12 golos em 70 partidas, seguindo-se agora nova aventura no Belenenses SAD, onde terá a responsabilidade de suprir a saída de Silvestre Varela dos lisboetas.



Com formação dividida entre Buarcos, Naval, Benfica e Académica, foi na equipa de Coimbra que se estreou como sénior e voltou a despertar a atenção dos ‘encarnados’, que o contrataram, mas não efetuou qualquer minuto pelas ‘águias’ e foi emprestado ao Tondela durante época e meia, antes de o Moreirense o contratar em definitivo.



O Belenenses SAD, 10.º classificado na I Liga de futebol, com 40 pontos, confirmou já as saídas do guarda-redes Kritciuk e do avançado Silvestre Varela, bem como as renovações dos defesas Diogo Calila e Chima Akas e do avançado Francisco Teixeira.