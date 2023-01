Pedro Ortiz reforça meio-campo do Vizela

Natural da ilha de Maiorca, parte do arquipélago espanhol das Baleares, o jogador de 22 anos concluiu a sua formação no Atlético Baleares, clube de Palma de Maiorca, e rumou ao Sevilha na época 2019/20, tendo representado a equipa B antes de se estrear pela formação principal em agosto de 2021, no triunfo por 3-0 sobre o Rayo Vallecano.



Utilizado por uma vez na primeira metade da temporada em curso, no empate entre o Sevilha e o Celta de Vigo (1-1), a 30 de dezembro de 2022, Pedro Ortiz prometeu “dar tudo” o que tem enquanto representar os vizelenses e descreveu-se como um médio que “gosta de ter a bola”.



“Sou um médio que gosta de ter a bola, gosto de jogar, tento colocar-me bem e pensar antes de receber. Quando perco a bola ou tenho de defender, sou agressivo. Sou uma pessoa humilde e trabalhadora”, referiu, em declarações publicadas no sítio oficial dos vizelenses.



O atleta vincou ainda que o futebol português é “interessante” e “uma excelente oportunidade” para se afirmar.



Pedro Ortiz é o segundo reforço do Vizela na "janela" de transferências em curso, depois de anunciada a contratação de Matías Lacava, extremo emprestado pelos venezuelanos da Academia Puerto Cabello, após uma cedência de época e meia ao Tondela pelo mesmo clube sul-americano.