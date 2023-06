Pedro Pelágio confirma saída e diz que Marítimo quis manter contrato da equipa B

O Pafos exerceu a opção de compra, no valor de 200 mil euros, pelo passe do médio de 23 anos, formado no emblema madeirense, após um ano de empréstimo, em que disputou 19 partidas oficiais.



“Deram-me a possibilidade de ficar com o meu contrato de equipa B, que tinha há vários anos, e os valores não mudavam”, adiantou à agência Lusa o atleta, cedido no início da temporada ao Pafos, que terminou em quarto lugar no campeonato cipriota.



O jogador mostrou-se agradecido pelo presidente se ter interessado pela sua situação, mas, ao dar conta dos valores oferecidos pelo emblema do Chipre, entendeu que "seria uma boa oportunidade”, que o Marítimo não poderia “igualar”.



Esta é a primeira saída oficial no plantel do clube insular, que tinha sido despromovido pela última vez ao segundo escalão na temporada 1982/83, tendo ascendido ao patamar mais alto do futebol português duas épocas depois e aí permanecido 38 anos consecutivos, desde 1985/86.