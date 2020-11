Pedro Porro acredita no "novo" Sporting

", afirmou o futebolista espanhol contratado esta época pelo Sporting numa primeira abordagem ao jogo de sábado, com o Vitória de Guimarães, para a sétima jornada da I Liga.Em entrevista à Sporting TV, Porro confessa estar muito satisfeito com a opção que tomou: "”.", disse.





Como marcou o golo







Autor de um dos golos da goleada sobre o Tondela por 4-0, Pedro Porro falou desse lance, em que surgiu na área e rematou forte para o fundo das redes.", assumiu.Ainda sobre o jogo com o Tondela, Porro considerou que "as equipas chamadas pequenas defendem sempre com o bloco baixo, fecham-se bem e tentam sair em contra-ataque", mas o Sporting esteve sempre "sólido, compacto e junto e fez uma grande exibição"Dá os exemplos de Pedro Gonçalves, que nos primeiros minutos "podia ter feito dois ou três golos", para exemplificar a abordagem do Sporting ao jogo, e de Sporar, que "marcou o quarto golo numa altura em que a equipa foi à procura de mais, o que demonstra o espírito e a confiança com que está".