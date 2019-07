Pedro Proença aposta numa boa época futebolística

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Jul, 2019, 08:38 / atualizado em 11 Jul, 2019, 08:38 | Futebol Nacional

"Tenho as maiores expectativas para esta época. Queremos que, copiando as últimas edições, seja tudo da mesma forma, com campeões a serem decididos nas últimas jornadas, subidas e descidas. Estamos entusiasmados com aquilo que vai acontecer na próxima época desportiva", afirmou.



Antes da cerimónia de apresentação do Canal 11, nova estação dedicada ao futebol português, Pedro Proença revelou ter-se reunido com o Sindicato dos Jogadores em relação às alterações efetuadas nos regulamentos, revelando que passarão a existir quatro momentos de verificação salarial nos clubes.



"Jogadores, treinadores e funcionários dos clubes estão muito mais defendidos com esta nova legislação. Os clubes têm demonstrado grande capacidade de autorregulamentação e só conseguiremos ter competições sãs se os pressupostos de natureza financeira forem cumpridos", explicou.



Pedro Proença, que se fez acompanhar do presidente da liga espanhola de futebol, Javier Tebas, explicou também a Copa Ibérica, competição internacional organizada pelos dois organismos, que será lançada durante a próxima semana.



"Vamos lançar na próxima semana uma grande competição internacional, a Copa Ibérica, com dois clubes portugueses e dois clubes espanhóis. Será o grande início de uma competição que nós e a LaLiga estamos a preparar", sublinhou.



O antigo árbitro profissional de futebol é presidente da LPFP desde 2015, tendo sido reeleito no cargo em junho de 2019, com 46 votos em 48 possíveis