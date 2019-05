Pedro Proença apresenta ideias para o futuro

Foto de Fernando Veludo-Lusa

O antigo árbitro revelou as cinco ideias-base nas quais assenta o seu programa de ação: afirmação da Liga Portugal, valorização das competições, industrialização do futebol português, aposta no digital e internacionalização da marca Liga Portugal. O objetivo será “dar o salto para nova era”.



O dirigente agradeceu às várias entidades que acreditaram no seu projeto cuja implementação proporcionou a recuperação económica e financeira do organismo no mandato de quatro anos que agora termina.



Sobre o futuro o atual presidente da liga revelou: “É o momento de impulsionar de forma decisiva a Liga para um patamar de excelência nunca antes visto. Irei a votos ladeado de profissionais de reconhecida competência, por estar plenamente convicto que o futuro do futebol português, a curto e médio prazo, obrigará a intervenções profundas no processo de industrialização e modernização em prol da sua decisiva competitividade e internacionalização”.



A propósito das polémicas em torno da arbitragem, Pedro Proença referiu: “Quer a arbitragem quer a disciplina não são responsabilidade da Liga, mas não deixamos de ter as nossas preocupações. Estamos atentos e tudo temos feito para baixar esses decibéis que em nada ajudam a indústria do futebol”.