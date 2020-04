Pedro Proença. I Liga e final da Taça de Portugal podem ser jogadas à porta fechada

A ideia tem sido defendida nos últimos dias por este responsável, num altura em que continua a pairar a dúvida sobre a forma de concluir a época futebolística, interrompida devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.Ao longo da semana o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, tem mantido contactos com diversos agentes do desporto-rei .E o responsável pelas competições profissionais, Pedro Proença, trabalha no que diz serem os vários cenários possíveis para concluir a época.O líder da LPFP já considerou fundamental que a época termine até 30 de junho, até pela conexão que o calendário nacional tem com as provas europeias.”, especificou.Contudo Pedro Proença considera essencial que se dê o passo para o retomar dos campeonatos, com a garantia das autoridades de que há condições para essa retoma.

O presidente da Liga tem revelado a ideia de que a possibilidade de terminar as dez jornadas que faltam da I Liga à porta fechada é uma possibilidade forte e especifica: “Porta fechada, sim mas estamos sempre dependentes das autoridades de saúde. Vamos tentar perceber quando sairmos do estado de emergência quais serão as contingências”.