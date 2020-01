Pedro Ribeiro quer corrigir imagem apresentada na derrota com Sporting de Braga

“Terminámos a semana passada num registo de insatisfação e iniciámos esta semana de forma a rapidamente eliminarmos isso do dia a dia. Queremos chegar rapidamente ao próximo jogo, em Barcelos, contra um adversário que está a fazer um bom campeonato, e tentarmos corrigir essa imagem. Temos a obrigação de conquistar os três pontos e tentar ganhar o jogo”, apontou.



Na conferência de imprensa de antevisão, no Estádio Nacional, em Oeiras, Pedro Ribeiro sublinhou que o resultado com o Sporting de Braga “não reflete” o que o Belenenses SAD tem vindo a fazer e manifestou a vontade de todo o grupo em responder com a vitória, no terreno de um clube que, analisou, “conseguiu construir uma equipa competente”.



“O Gil Vicente tem bons jogadores e um excelente treinador, com provas dadas a todos os níveis. É uma equipa perigosa no contra-ataque, com melhores resultados em casa do que fora. Temos o máximo respeito pelo Gil Vicente, conhecemo-los bem, mas estamos preocupados connosco e em voltar ao registo que tínhamos e que, por percalço, não conseguimos dar continuidade”, realçou.



O técnico, de 34 anos, orientou a formação barcelense em 2017/18, na II Liga, antes de rumar à equipa sub-23 do Belenenses SAD, mas o sentimento é “normal”, embora destaque o orgulho por ter representado o conjunto atualmente orientado por Vítor Oliveira.



“O Gil Vicente, por ser um clube que já representei como treinador, é um clube diferente por esse motivo. Volto a Barcelos na condição de visitante, mas o sentimento é o normal de um jogo normal de campeonato. Um jogo importantíssimo, que queremos ganhar, reafirmo, mas naturalmente que muito me orgulhei de ter representado o Gil Vicente”, disse.



Pedro Ribeiro considerou o ‘mercado’ de transferências de janeiro “delicado”, sublinhando a satisfação no atual plantel dos ‘azuis’, mas frisou que “tudo pode acontecer” e que “são questões internas”.



“É uma falsa resposta quando um treinador responde dizendo que o plantel está fechado. Naturalmente, todos os plantéis estão em aberto. Tudo pode acontecer, poderão vir desafiar um jogador nosso e acontecer uma venda. Estou satisfeito com o plantel que tenho, os jogadores sabem disso”, expressou.



Belenenses SAD, 15.º classificado, com 15 pontos, e Gil Vicente, 11.º, com 18, defrontam-se no domingo, às 15:00, no Estádio Cidade de Barcelos, em jogo da 16.ª jornada da I Liga.