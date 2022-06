Pedro Ribeiro quer um Ac. Viseu forte e competitivo

Depois de uma temporada em que a manutenção foi garantida no final, o técnico academista ambiciona este ano uma temporada “mais tranquila” e, sem traçar nenhum objetivo de classificação, aponta o caminho “do desenvolvimento do Académico de Viseu, como clube, como estrutura, como equipa”.”, frisou.No primeiro dia de trabalho, com os habituais exames médicos, houve, apesar de terem ligação ao clube, não realizaram exames médicos e a sua permanência no plantel não está assegurada.Ainda com o plantel em aberto, com possíveis entradas e saídas de jogadores, o Académico de Viseu tem um calendário de pré-época com sete jogos de preparação.O primeiro apronto será no dia 9 de julho frente à equipa de juniores do clube, no dia 13 de julho joga em Chaves, um adversário da I Liga, e em 16 de julho há novo jogo em agenda, mas ainda sem adversário definido.No dia 20, o Académico recebe o São João de Ver, e a 23 joga em Quiaios com o Vizela. Recebe a Sanjoanense a 27 de julho e vai dia 30 de julho até ao Estádio dos Arcos, a Vila do Conde, para a apresentação do Rio Ave aos sócios, no terceiro jogo de pré-época frente a um adversário da I Liga.