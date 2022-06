Penafiel anuncia contratação de Filipe Cardoso

”, informou o emblema duriense nas suas redes sociais.O futebolista, de 28 anos, terminou a última época no Académico de Viseu, também da II Liga, cedido pelo Marítimo, clube que representou apenas em 12 ocasiões, uma das quais pela equipa principal, após duas temporadas no Sporting da Covilhã.Filipe Cardoso é o nono reforço do Penafiel para a nova temporada e o quinto para o meio-campo, juntamente com Mica Silva (ex-Farense), Reko (ex-Académica), João Oliveira (ex-Sosnowiec, Polónia) e Diogo Batista (ex-sub-23 do Estoril-Praia).Os defesas Rúben Freitas (ex-Nacional), Bruno Pereira (ex-Pedras Salgadas) e João Miguel (ex-FC Arges 1953, Roménia), e ainda o extremo Adriano Castanheira (ex-Desportivo de Chaves) completam a lista de reforços dos 'rubro-negros', que terminaram no sétimo lugar da última edição da II Liga.