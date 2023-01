Penafiel empata com `aflito` Torreense, num mau jogo de futebol

Os penafidelenses, com o quarto pior registo do campeonato a jogar em casa, tinham a possibilidade de se aproximar dos lugares da frente, enquanto os forasteiros queriam fugir ao lugar de ‘play-off’ de permanência e descida, mas nenhuma das equipas mostrou estar à altura das suas pretensões.



Na tabela, o Penafiel, que também tem dos melhores registos a jogar como visitante, é agora nono, com 22 pontos, enquanto o Torreense, sem derrotas nos últimos sete jogos (quatro deles para a Taça da Liga) subiu provisoriamente ao 15.º lugar, com os mesmos 15 pontos da Oliveirense, mas com menos um jogo.



O empate corresponde à fraca qualidade do jogo, equilibrado até nas parcas oportunidades de golo criadas.



Vagner, experiente guarda-redes do Torreense, mostrou qualidade no primeiro tempo, ao deter os dois remates mais perigosos no jogo protagonizados por Adriano Castanheira e Roberto, respondendo os visitantes por Diego Raposo e Godoy, já no segundo tempo.



A melhor oportunidade do encontro pertenceu, ainda assim, ao Torreense, aos 55 minutos, quando Simão Rocha, na sequência de um canto, acertou no ‘ferro’ da baliza hoje defendida por Filipe Ferreira.







Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel – Torreense, 0-0.



Equipas:



- Penafiel: Filipe Ferreira, Robinho (Rúben Freitas, 62), João Miguel, Leandro Teixeira, Afonso Figueiredo, Filipe Cardoso, Vasco Braga (Diogo Batista, 62), João Oliveira (Mica, 62), Édi Semedo, Roberto (Fábio Fortes, 77) e Adriano Castanheira (Reko, 90+2).



(Suplentes: Nuno Macedo, Rúben Freitas, Lucas Tagliapietra, Bruno Pereira, Diogo Batista, Reko, Mica e Fábio Fortes).



Treinador: Filipe Rocha.



- Torreense: Vagner, Nuno Campos, João Afonso, Gustavo Marques (João Pereira, 63), Simão Rocha, Neneco Rentería, Guilherme Morais, Diego Raposo (João Cardoso, 77), João Oliveira (Frédéric Maciel, 77), Balanta (Renato Santos, 86) e Picas (Godoy, 63).



(Suplentes: Carlos Henriques, Rui Silva, João Pereira, Keffel, João Cardoso, Frédéric Maciel, Renato Santos e Godoy).



Treinador: Pedro Moreira.







Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Guilherme Morais (52), Balanta (55) e Filipe Cardoso (64).



Assistência: Cerca de 400 espetadores.