Penafiel falha liderança

O Penafiel podia chegar à liderança em caso de vitória, depois do empate do Tondela frente ao Torreense (2-2), mas desperdiçou a oportunidade com uma exibição pálida, quedando-se no terceiro lugar, com 40 pontos, a dois dos beirões e do Alverca.



Em contraponto, a equipa da casa mostrou-se sólida e perigosa, subindo ao sexto lugar após a vitória de hoje.



A União de Leiria entrou melhor e podia ter marcado logo aos 02 minutos, não fosse Manuel Baldé ter travado um remate perigoso de Juan Muñoz.



O avançado espanhol foi uma ameaça para os penafidelenses ao longo do primeiro tempo, assumindo a condução do ataque dos locais e conseguindo ainda o golo que definiu o resultado.



A equipa de Hélder Cristóvão reagiu à pressão e à passagem do quarto de hora de jogo chamou a si o domínio, mas foi incapaz de criar situações de perigo.



Pelo contrário, a formação da casa surgia com frequência junto da baliza de Baldé. Aos 23 minutos foi Orphé Obina a colocar à prova o guarda-redes visitante e, aos 35, uma grande jogada de Jordan van der Gaag permitiu um remate de João Resende ao poste.



Em crescendo, a União de Leiria inaugurou o marcador aos 39 minutos: Habib Sylla cruzou da direita, Baldé falhou a interceção e Muñoz rematou para o 1-0.



Antes do intervalo, os leirienses ainda podiam ter elevado a contagem num forte remate de Muñoz e num cabeceamento perigoso de Zé Vítor.



O Penafiel tentou mudar algo com a entrada de Suker ao intervalo e três substituições a 20 minutos do final, mas a equipa continuou com muitas dificuldades na construção e só incomodou Kieszek no período de descontos, num livre de João Silva.



A União de Leiria manteve o controlo e até podia ter voltado a marcar em contra-ataque, mas Jorge Silas preferiu reforçar o meio campo e suster o esforço final do adversário, confirmando o 1-0 final.







Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



União de Leiria - Penafiel, 1-0.



Ao intervalo: 1-0



Marcador:



1-0, Juan Muñoz, 39 minutos.







Equipas:



- União de Leiria: Kieszek, Habib Sylla, Victor Rofino, Tiago Ferreira (Zé Vítor, 22), Kaká, Dje D’avila, Jordan van der Gaag (Jair Matheus, 78), Juan Muñoz (Eboué Kouassi, 78), Ryan Guilherme, João Resende (Singh, 78) e Orphé Mbina (Daniel dos Anjos, 65).



(Suplentes: Fábio Ferreira, David Monteiro, Jair Matheus, Zé Vítor, Christopher, Diogo Amado, Singh, Eboué Kouassi e Daniel dos Anjos).



Treinador: Jorge Silas.



- Penafiel: Manuel Baldé, Maga, João Miguel, Gustavo Fernandes, Bruno Pereira (João Silva, 71), Negrão (Suker, 46), Tiago, Ewerton (Reko, 71), Fatai (Batista, 71), Robinho e André Silva (Jota, 82).



(Suplentes: Miguel, Reko, Suker, Jota, Leal, João Silva, Batista, Diogo Brito e Rúben).



Treinador: Hélder Cristóvão.



Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Victor Rofino (29), Fatai (68), Robinho (75), Jota (84), Zé Vítor (90+2) e Kaká (90+4)



Assistência: 2.681 espetadores.