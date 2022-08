Penafiel `finta` expulsão, anula desvantagem de três golos e empata BSAD

O encontro que encerrou a terceira jornada tinha tudo para correr mal ao Penafiel, em desvantagem no marcador desde os cinco minutos, num livre direto com responsabilidades para a barreira, e em inferioridade numérica 15 minutos depois, após duplo amarelo mostrado no mesmo lance a Gonçalo Loureiro.



Para piorar o cenário, Safira, que inaugurou o marcador, ‘bisou’ aos 45 minutos, num remate em ‘folha seca’, para o melhor golo da tarde, e Tomás Castro, aos 56, fez o terceiro para a BSAD.



O resultado parecia sentenciado, mas a BSAD, mais feliz na finalização, não soube gerir a vantagem com bola e deixou que o Penafiel começasse a acreditar.



Feliz reduziu aos 56 minutos, Roberto colocou o Penafiel a um golo de diferença, aos 70, e, cinco minutos depois, aos 75, Édi Semedo levou o estádio à loucura, logrando o empate, com Robinho, em cima dos 90, de livre direto, a ameaçar a reviravolta.



Com este resultado, o Penafiel, ainda sem vencer no campeonato, somou o segundo ponto, ocupando o 16.º posto, logo à frente da BSAD, no 17.º lugar, em zona de descida, com um.