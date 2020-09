Penafiel vence Boavista em particular, com "bis" de Mateus

O Penafiel, da II Liga portuguesa de futebol, recebeu e venceu hoje o primodivisionário Boavista por 2-1, com um "bis" do ex-"axadrezado" Mateus, num encontro particular realizado no estádio 25 de Abril, em Penafiel.