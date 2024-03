Penafiel voltou a vencer após quatro derrotas com livre direto de Bruno Pereira

Com astúcia, os comandados de Hélder Cristóvão adotaram uma postura consistente, muitas vezes com as suas linhas mais recuadas, e foram quase sempre perigosos quando atacaram a baliza adversária - prova disso mesmo foi o golo, aos 70 minutos.



O Penafiel pôs fim a uma sequência negativa de resultados - cinco jogos sem vencer e quatro sem pontuar -, mantendo o 13.º lugar, mas agora com 28 pontos, mais cinco do que a Oliveirense, que ocupa o 16.º posto, de acesso a um 'play-off' de manutenção.



O Mafra, por sua via, manteve os 33 pontos e tem agora o oitavo posto à mercê de Benfica B e Paços de Ferreira, após uma tarde de pouca inspiração e acerto.



A primeira parte foi fértil em remates e bem dividida entre mafrenses e durienses, que dividiram o protagonismo, apesar dos seus estilos bem distintos: o Mafra procurou jogar em posse, ao passo que o Penafiel optou por jogar na expectativa e no erro adversário.



A primeira situação de verdadeiro relevo pertenceu aos visitantes, que quase abriam o marcador por Gabriel Barbosa, que por pouco não chegou para desviar com sucesso um cruzamento/remate de Hugo Firmino, aos 21 minutos.



O Penafiel voltou a estar próximo de marcar, desta feita através de cabeceamento perigoso de Adílio Santos, aos 27 minutos, até que o Mafra, com mais posse de bola, conseguiu ser mais afirmativo e quase marcou por Lucas Gabriel, aos 33, valendo aos forasteiros o guardião Pedro Silva.



O segundo tempo reservou uma toada semelhante, com o Penafiel propositadamente mais recuado, mas quase sempre eficiente nas saídas e que, aos 68 minutos, conquistou uma bola parada perigosa, por falta sofrida por André Silva sobre o limite da área mafrense.



Bruno Pereira assumiu a cobrança e, com um remate ao ângulo, decidiu a partida, visto que, depois, a equipa duriense não diminuiu os índices defensivos que apresentou em toda a partida e o Mafra não conseguiu colocar em causa a vantagem visitante.



O treinador dos locais, Jorge Silas, procurou realizar alterações de forma a alterar o rumo dos acontecimentos, porém sem sucesso, perante a bem organizada defensiva do Penafiel.