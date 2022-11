Penálti defendido por Caio Secco aos 90+6 dá triunfo ao Penafiel sobre Benfica B

O conjunto duriense, que marcou por intermédio de João Oliveira e Vasco Braga, aos 63 e 89 minutos, respetivamente, reencontrou-se com os triunfos depois de quatro jogos sem vencer, enquanto os benfiquistas, que marcaram por Cher Ndour, aos 78, voltaram a perder, depois de terem somado cinco vitórias e um empate nos últimos seis encontros.



No primeiro tempo, nenhuma equipa conseguiu ter claro ascendente, num jogo em que os benfiquistas foram os primeiros a pôr a defesa contrária em sobressalto, num livre direto de Cher Ndour, aos 14 minutos, que levou a bola a passar perto da baliza defendida por Caio Secco.



Aos 21 minutos, os penafidelenses responderam numa jogada rápida de ataque protagonizada por Edi Semedo, que rematou cruzado para defesa de Samuel Soares. Na sequência do lance, Adílio Santos lesionou-se, obrigando o treinador Filipe Rocha a lançar em campo Adriano Castanheira.



Dos pés do recém-entrado atacante do Penafiel, clube que chegou ao Seixal com o objetivo de se reencontrar com os êxitos depois de quatro partidas sem vencer, a atenção do guardião Samuel Soares voltou a ser testada, num remate desferido no interior da área, aos 32 minutos, após assistência da esquerda.



No entanto, a melhor oportunidade da primeira parte pertenceu ao Benfica B, aos 35 minutos, altura em que Paulo Bernardo ficou muito perto de inaugurar o marcador, ao desviar ao segundo poste, depois de assistência vinda do flanco esquerdo.



Após o intervalo, o Benfica B entrou mais dinâmico e assumiu o domínio do jogo. Nas oportunidades criadas, os comandados de Luís Castro só não se adiantaram no marcador devido à ineficácia na finalização, de Pedro Santos (53 minutos), Henrique Araújo (55) e João Tomé (60).



Contra a corrente do jogo, o Penafiel inaugurou o marcador por intermédio de João Oliveira, aos 63 minutos. Após assistência de Simãozinho, o médio rematou colocado ao ângulo superior esquerdo, não dando hipóteses de defesa a Samuel Soares.



O Benfica B chegou à igualdade aos 78 minutos, num cabeceamento de Cher Ndour, que deu a melhor sequência a um cruzamento ‘teleguiado’.



Numa fase em que o Benfica B tentava operar a reviravolta, o Penafiel aproveitou o adiantamento dos ‘anfitriões’ para se colocar novamente em vantagem no marcador, aos 89 minutos. Vasco Braga tirou partida de uma asneira de Lacroix para ficar na ‘cara’ de Samuel Soares e, com um ‘chapéu’, bater o guardião benfiquista.



Antes do apito final, aos 90+6 minutos, o Benfica B dispôs de uma grande penalidade depois de Caio Secco ter ‘socado’ Henrique Araújo no interior da área. Na marca dos 11 metros, o guarda-redes redimiu-se do erro, ao defender o remate de Luís Semedo, que valeu o êxito aos penafidelenses no Seixal.







Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.



Benfica B – Penafiel, 1-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, João Oliveira, 63 minutos.



1-1, Cher Ndour, 78.



1-2, Vasco Braga, 89.



Equipas:



- Benfica B: Samuel Soares, João Tomé (Filipe Cruz, 86), Lacroix, Adrian Bajrami, Rafael Rodrigues, Jevsenak (Luís Semedo, 73), Paulo Bernardo (Diogo Capitão, 73), Cher Ndour (João Neves, 90+3), Pedro Santos (Henrique Pereira, 73), Henrique Araújo e Gerson Sousa.



(Suplentes: Pedro Souza, Filipe Cruz, Ricardo Teixeira, Diogo Capitão, João Neves, João Resende, Luís Semedo, Henrique Pereira e Diego Moreira).



Treinador: Luís Castro.



- Penafiel: Caio Secco, Robinho, João Miguel, Leandro Teixeira, Simãozinho, Filipe Cardoso, João Oliveira, Feliz (Vasco Braga, 77), Edi Semedo, Marcus Molvadgaard (Roberto, 77) e Adílio Santos (Adriano Castanheira, 22).



(Suplentes: Filipe Ferreira, Rúben Freitas, Lucas, Diogo Batista, Vasco Braga, Reko, Mica Silva, Adriano Castanheira e Roberto).



Treinador: Filipe Rocha.



Árbitro: João Afonso (AF Bragança).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Robinho (27), Lacroix (68), Paulo Bernardo (69), João Tomé (79), Roberto (80), Adriano Castanheira (90+3) e Caio Secco (90+5).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.