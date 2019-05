Pepa deixa de ser treinador do Tondela

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Mai, 2019, 10:23 / atualizado em 24 Mai, 2019, 11:22 | Futebol Nacional

"A CD Tondela - Futebol SAD comunica que Pepa não vai continuar a ser o treinador da equipa principal dos `auriverdes`. Chega desta forma ao fim uma ligação que se iniciou a 10 de janeiro de 2017 e que contou com vários capítulos que ficarão na história do nosso clube", indica, em comunicado.

Durante duas temporadas e meia, Pepa conseguiu sempre a manutenção do Tondela na I Liga, tendo, inclusive, obtido a melhor classificação de sempre do clube (11º lugar, com 38 pontos), mas esta época apenas alcançou a permanência entre os `grandes` na 34.ª e última jornada, ao vencer o Desportivo de Chaves por 5-2.

"As heroicas manutenções na I Liga em 2016/17, 2017/18 (com a melhor classificação de sempre do clube) e a mais recente, há poucos dias conquistada e que tanto nos custou, são marcos que vão perdurar na memória do clube e dos tondelenses", observou a SAD do Tondela, que terminou o campeonato de 2018/19 no 15.º lugar, o primeiro acima da zona de despromoção.

Pepa era o treinador há mais tempo no comando de uma equipa do escalão principal do futebol português, o que, no entender da SAD, era "sinal da capacidade que teve, juntamente com a sua equipa técnica, de corresponder, época atrás de época, aos desafios e objetivos propostos".