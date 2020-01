Pepa quer Paços paciente e com grande mobilidade frente ao Gil Vicente

Na conferência de antevisão do jogo de domingo, o técnico pacense colocou o foco da equipa no campeonato e na vitória frente ao Gil Vicente, acreditando que é possível fechar a primeira volta com 18 pontos.



"Temos aqui uma oportunidade de fecharmos a primeira volta com chave de ouro. A equipa está preparada e sabe o que vai encontrar pela frente: temos de ter bola e muita mobilidade, muita mesmo, paciência, e sermos fortíssimos, também, nos dois momentos de transição, sobretudo na transição defensiva. A grande chave para este jogo é sermos pacientes e termos mobilidade", disse Pepa.



Para alcançar os três pontos, o técnico do Paços de Ferreira quer uma "equipa com caráter e muita personalidade", sem revelar "desespero" ou "precipitações".



"Queremos muito chegar aos 18 (pontos), com tranquilidade, com muita alegria nas pernas e na cabeça, para termos discernimento, para termos critério, para termos boas tomadas de decisão. Se isso acontecer, não tenho dúvidas, estamos mais próximos de ganhar o jogo, contra um adversário muito bem orientado e que está a fazer um campeonato até acima do que muitos pensavam", sublinhou.



Pepa relativizou, por outro lado, o conhecimento que Vítor Oliveira, responsável pela subida do Paços na época passada, tenha da equipa e o seu contrário, sem deixar passar a oportunidade de elogiar o colega de profissão e o adversário.



"O foco é total no campeonato, naquilo que podemos fazer no adversário, que está a fazer um campeonato até agora, na primeira volta, fantástico em casa, sem derrotas, e a conseguir, também, boas exibições fora de casa. Até por isso, um trabalho - diria - excecional por parte do Vítor (Oliveira). Não é de agora, mas nunca é demais, também, enaltecer e reforçar aquilo que está a fazer no Gil Vicente", afirmou.



Pepa foi ainda questionado sobre a contratação do defesa brasileiro Marcelo, que em Portugal já representou Rio Ave e Sporting, entre outros clubes, explicando que o central "estava identificado" pelo clube e que o seu ingresso insere-se na política de contratações seguida neste mercado de inverno.



"O Marcelo é um jogador que queríamos, estava identificado, é uma mais-valia e vem para ajudar. Tal como aconteceu com os restantes jogadores contratados, conhece o campeonato e vem acrescentar qualidade a todo o grupo", concluiu.



Na classificação, o Paços ocupa o 15.º lugar, com 15 pontos, enquanto o Gil Vicente é oitavo, com 21.



As duas equipas defrontam-se na Capital do Móvel, a partir das 15:00 de domingo, num reencontro para a I Liga que já não acontecia desde a temporada 2014/15.