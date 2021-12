Pepa quer um Vitória competente nos Açores

Após as vitórias sobre Paços de Ferreira (2-1) e Tondela (5-2), os vimaranenses podem somar três triunfos consecutivos pela primeira vez no campeonato, e o seu treinador pediu “foco total” frente a um opositor que soma 10 pontos e é 16.º classificado, lugar que, a seu ver, não corresponde à real valia do plantel.



“Sabemos as dificuldades que vamos encontrar. A equipa não tem nada ver com a classificação que ocupa, pela qualidade individual que tem. E o campo é muito difícil, pela humidade e pela relva. Temos de chegar lá e de ser competentes para conseguirmos os três pontos. Temos de estar ao nosso melhor nível”, disse, na antevisão ao desafio marcado para sexta-feira, às 18h00 locais (19h00 em Lisboa).



A principal dúvida de Pepa quanto à equipa de Ponta Delgada, com um elenco praticamente “igual” ao que valeu a sexta posição em 2020/21, excetuando Fábio Cardoso, agora no FC Porto, e Carlos Júnior (Al-Shabab, da Arábia Saudita), é o sistema tático com que se vai apresentar: pode seguir as ideias do treinador Nuno Campos, que deixou o cargo na quarta-feira, ou a da época passada, quando o técnico era ainda Daniel Ramos.



“Temos de estar preparados para essas duas situações. (…) Há muitas formas de chegar ao sucesso, desde que os jogadores acreditem naquilo que se está a fazer”, disse, na antecâmara ao duelo com a equipa que vai ser treinada por Tiago Sousa, até agora adjunto de Nuno Campos.



Quanto ao plantel a seu cargo, Pepa salientou que as três reviravoltas até agora conseguidas na prova – Famalicão (2-1), Paços de Ferreira e Tondela – demonstram a “resiliência da equipa” perante as dificuldades em chegar primeiro ao golo, mesmo quando entra a “mandar no jogo”.



“Se entrássemos a 'dormir', era uma coisa. Mas temos entrado fortíssimos, com oportunidades de golo, e, na primeira vez que o adversário vai à nossa baliza, temos sido castigados. Temos de ser melhores na transição defensiva e mais competentes em frente à baliza”, observou.



Questionado ainda sobre o “plano estratégico” aprovado na quarta-feira pela SAD do Vitória, que prevê receitas de 10 milhões de euros em “vendas de ativos” no próximo mercado de transferências, Pepa disse encarar a situação com “naturalidade”, sublinhando que o futebol português é “fortíssimo no potenciar de jogadores”.



O Vitória de Guimarães defronta o Santa Clara no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores.