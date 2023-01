Pepe atesta espírito de combate do FC Porto na Taça da Liga

"Disse no começo desta época que seria um ano muito difícil para nós e que iríamos lutar contra muitas coisas que nos poderiam acontecer. Vamos ter de lutar muito nesta final para vencermos. Não vai ser nada fácil, mas espero que estejamos à altura do jogo para conseguirmos o nosso objetivo", frisou o defesa e capitão, em conferência de imprensa.

Os `dragões` apuraram-se pela quinta vez para a decisão da prova mais jovem do futebol profissional luso na quarta-feira, ao derrotarem o Académico de Viseu, da II Liga, por 3-0, um dia após o êxito `leonino` sobre o primodivisionário Arouca, por 2-1, nas meias-finais.

"É a próxima [final] e é especial. É com muita ilusão que trabalhamos para estar nestes jogos. Quem entrar amanhã [sábado] vai procurar fazer aquilo que o `mister` nos propôs para ajudar o nosso clube e cada um a somar mais um título nas suas carreiras", vincou.

Recentemente recuperado de uma fratura do cúbito do braço esquerdo, que contraiu ao serviço da seleção nacional no Mundial2022, Pepe voltou a ser titular pelo FC Porto nas últimas duas partidas e pode agora adicionar um inédito troféu ao seu extenso palmarés.

"Significa que é mais um título para nós e é sinal de que estamos a ter êxito no trabalho. Podemos entrar para a história do clube com o primeiro título [na Taça da Liga], mas o importante é desfrutar de uma final, que vai ser única para muitos jogadores. Eu desfruto como se fosse a primeira e acredito que os meus colegas também tentarão desfrutar da melhor maneira, com muito trabalho e dedicação naquilo que nos foi pedido", observou.

O defesa central, que vai completar o 40.º aniversário em 26 de fevereiro, já conquistou quatro campeonatos, três Taças de Portugal e três Supertaças Cândido de Oliveira com os `dragões`, aos quais regressou em 2018/19, após ter despontado entre 2004 e 2007.

"Mais do que palavras, é o modo como encaramos cada dia e momento no trabalho e a minha forma de estar e de a poder passar para os meus companheiros. Como já disse muitas vezes, estou farto de dizer que sou um privilegiado assim que acordo e posso vir treinar, sendo que procuro fazer aquilo que eu mais gosto com a maior paixão", contou.

Ressalvando que FC Porto e Sporting já se podem "surpreender pouco" na reedição do jogo decisivo da edição 2018/19 da Taça da Liga, Pepe disse estar "fisicamente bem" ao lado do técnico Sérgio Conceição, que se escusou a confirmar a titularidade do capitão.

"Os meus filhos queriam que pudesse jantar com eles duas noites, mas hoje vamos para estágio e não vai ser possível. É a nossa vida e temos de dar o melhor para conseguir o título", finalizou, ambicionando ficar na posse simultânea dos quatro troféus nacionais.

O FC Porto, finalista derrotado em 2009/10, 2012/13, 2018/19 e 2019/20, vai defrontar o Sporting, vencedor em 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22 e bicampeão em título, no sábado, às 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, no encontro decisivo da 16.ª edição da Taça da Liga, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

Sérgio Conceição pode chegar ao nono cetro e superar Artur Jorge como treinador mais titulado de sempre dos `dragões`, que orienta desde 2017/18, após já ter arrebatado três edições do campeonato, duas Taças de Portugal e três Supertaças Cândido de Oliveira.