Pepe operado com sucesso a fratura na face

"A intervenção cirúrgica, realizada pelo médico Carlos Monteiro, decorreu com sucesso na Casa de Saúde da Boavista. A fratura foi reduzida e o central e capitão do FC Porto terá alta hospitalar ainda hoje", lê-se numa nota publicada no sítio oficial do clube na Internet.

Os campeões nacionais não avançaram com o tempo de paragem de Pepe, de 37 anos, que tinha recuperado há pouco tempo de outra lesão.

No encontro dos quartos de final, que o FC Porto venceu por 2-1, o internacional português teve de ser substituído aos 79 minutos e foi de imediato transportado do Estádio do Dragão para uma unidade hospitalar da cidade do Porto.

Além de Pepe, no boletim clínico portista aparece ainda Mbaye, que hoje fez apenas trabalho de ginásio, e também Ivan Marçano e Zaidu, que estiveram no treino, embora de forma condicionada.

O FC Porto, que prepara a receção de domingo ao Nacional, em encontro da 10.ª jornada da I Liga, volta a treinar na sexta-feira, no Olival, às 10:30.