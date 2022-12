Perea já não é jogador do Sporting da Covilhã

”, escreveu o clube serrano, na mesma nota.Perea foi reforço de inverno na última época, oriundo do Lusitânia dos Açores, mas alinhou apenas em cinco partidas pelos "leões da serra" e, esta temporada, vestiu as cores do Sporting da Covilhã em seis ocasiões.O atacante, de 23 anos, deixa os serranos sem apontar qualquer golo pelo clube.Perea chegou ao futebol português proveniente do Independiente Medellín, da Colômbia.