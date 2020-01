“Permanência de Carvalhal foi um bom presente de natal" para o Rio Ave

Após a eliminação da Taça da Liga, na sequência da derrota com o Gil Vicente, numa partida em que a formação vila-condense criticou a equipa de arbitragem, o treinador anunciou um pedido de demissão, que viria, depois, a reconsiderar, para satisfação dos jogadores.



"Ficámos surpreendidos com o pedido dele, mas sabíamos que foi algo que aconteceu quando todos estávamos de cabeça quente. Carlos Carvalhal ter ficado foi um bom presente de natal para o plantel. Estamos muitos contentes com o trabalho desta equipa técnica, e a sua permanência vai continuar a agregar valor", partilhou o defesa brasileiro.



Matheus Reis apontou que neste ano de 2020 a equipa "tem tudo para melhorar e conseguir os objetivos", notando uma evolução na produção de jogo, desde o início da temporada.



"Tem sido uma época sólida, apesar de nos terem tirado a presença na 'final four' [da Taça da Liga]. A equipa está a crescer, está mais entrosada e mais adaptada ao estilo do jogo do treinador", analisou o lateral-esquerdo, de 24 anos.



Nessa toada, Matheus Reis coloca como objetivos coletivos para a segunda metade da temporada "chegar o mais alto possível na tabela classificativa e conseguir uma presença na final da Taça da Portugal", apontando também algumas metas pessoais.



"Tenho de continuar focado, porque neste grupo ninguém é indiscutível. Todos temos boas sombras no grupo, e temos de continuar a trabalhar para fazer ainda melhor", disse Matheus Reis, um dos atletas mais utilizados na equipa da foz do Ave.



O Rio Ave, sexto classificado, com 19 pontos, regressa à competição este domingo, recebendo o Marítimo, 13.º com 15, numa partida que está agendada para as 15:00, em Vila do Conde.