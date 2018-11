Personalidades e dirigentes do Sporting reunidos em Alvalade

Mário Aleixo - RTP Comentários 19 Nov, 2018, 12:32 / atualizado em 19 Nov, 2018, 12:32 | Futebol Nacional

O atual conselho diretivo do clube está reunido com antigos dirigentes e personalidades carismáticas dos “leões” ligadas aos ramos empresarial e financeiro.



Jose Roquette, Filipe Soares Franco, Miguel Ribeiro Teles, Ernesto Ferreira da Silva, Carlos Barbosa da Cruz, Tito Arantes Fontes, Jaime Ayash, Aureliano Neves, Agostinho Abade, Júlio Rendeiro, Francisco Soares dos Santos e Viegas Soares são personalidades presentes neste encontro.



Todos à mesma mesa a esta hora, para olhar o futuro imediato do clube, que passa e muito pelo empréstimo obrigacionista em vigor.



Empréstimo que decorre até às 15h00 da próxima de quinta-feira, e cujas ações podem ser adquiridas, com um investimento mínimo de 100 euros, obrigações do clube, com uma taxa anual de juro de 5,25%.



Nesta altura desconhece-se o nível de adesão.



A estrutura do universo leonino está totalmente focada neste assunto.



O empréstimo obrigacionista do Sporting deverá ser superior aos 30 milhões de euros necessários para reembolsar o que expirou no último mês de maio e que afetou mais de quatro mil credores.