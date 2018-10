Peseiro quer conquistar a Taça e evitar surpresa do Loures

Lusa Comentários 19 Out, 2018, 15:38 / atualizado em 19 Out, 2018, 15:38 | Futebol Nacional

“A Taça de Portugal é uma competição que queremos vencer e na qual vamos entrar com responsabilidade e ambição. Para esse objetivo, primeiro temos de eliminar o Loures”, começou por dizer José Peseiro em conferência de imprensa, que deixou um alerta para a qualidade do adversário.



“O Loures quer mostrar o seu valor e que tem qualidade. Tem uma boa ideia de jogo e diria mesmo que tem uma forma de jogar diferenciada, com um nível de jogo mais elevado do que é praticado no seu campeonato”, afirmou.



Mesmo assim, o treinador dos ‘verde e brancos’ sublinhou que o Sporting é “favorito, tem mais recursos e responsabilidade”.



“Estas equipas têm sempre a ambição de provocar uma surpresa e a nós cabe-nos, porque queremos ganhar esta prova, fazer um jogo sério e responsável. O foco tem de ser total neste jogo”, sentenciou.



José Peseiro analisou também os casos clínicos do plantel leonino e avançou que Mathieu, Raphinha e Bas Dost continuam indisponíveis.



Já sobre Wendel, jogador que chegou atrasado a Portugal e treina à margem do plantel principal, Peseiro deixou um recado ao brasileiro.



“A bola está do lado do Wendel. Estamos interessados em que ele demonstre o seu potencial”, afirmou sucintamente.



Loures, equipa da série C do Campeonato de Portugal, e Sporting, conjunto da Primeira Liga, defrontam-se no sábado, a partir das 20:45, no Complexo Desportivo do FC Alverca, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.