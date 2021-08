Petit deseja Belenenses SAD a suster FC Porto com concentração e inteligência

"Esperamos um adversário a entrar forte e a querer resolver logo nos primeiros minutos. Temos de entrar concentrados e saber esperar o momento para poder contra-atacar e retirar posse ao FC Porto. Vai ser um jogo extremamente difícil, mas queremos estar preparados para dar uma boa resposta", vincou o técnico, em conferência de imprensa.

Os `azuis` estreiam-se no campeonato com "muita juventude", depois das saídas de sete nomes influentes, cenário que requer uma "defesa praticamente toda nova" e pode implicar "dores de crescimento", mas não "fugirá muito" da imagem da última época.

"Não há segredo, mas trabalho perante contextos, épocas e jogadores completamente diferentes. Temos um lote com apenas três ou quatro jogadores acima dos 23 anos e há que dar tempo, sabendo que no futebol não há tempo, mas sim resultados. Vamos ter de sofrer amanhã [domingo], mas esperamos ser equilibrados com e sem bola", afiançou.

Reconhecendo um FC Porto "sempre candidato ao título, bem orientado, com uma belíssima equipa e bons processos", Petit valorizou a necessidade de equiparar a coesão defensiva do Belenenses SAD com uma maior eficácia atacante ao longo de 2021/22.

"Hoje em dia, todas as equipas estão a trabalhar saídas de bola e querer mostrar um futebol positivo, mas a I Liga é feita de pontos e vamos apanhar um oponente muito forte, com uma base de jogadores que trabalha com o seu treinador há muito tempo. Existem algumas nuances diferentes da época passada, mas temos de ser inteligentes", reiterou.

Os `azuis` abriram a época com uma derrota em Mafra para a Taça da Liga (1-0) ainda sem público nas bancadas, ao contrário do que acontecerá no recinto nortenho, que volta a abrir portas 17 meses depois, com 33% de lotação, devido à pandemia de covid-19.

"Era como ir a um casamento e não ter convidados. A essência do futebol é ter massa humana nas bancadas a apoiar as suas equipas, mesmo quando elas não estão bem. Provavelmente, vai ser a primeira vez que alguns dos nossos jogadores vão jogar no Estádio do Dragão com adeptos. Pode ser bom ou ser mau. Logo se verá", analisou.

Privado do médio internacional brasileiro Sandro, a contratação mais sonante neste mercado de transferências, que permanece lesionado, Petit espera que a sua equipa "saiba lidar" com a "boa energia" transmitida pelos adeptos da casa aos `dragões`.

"Trabalhamos para chegar aos jogos e ver a moldura humana nas bancadas a apoiar as suas equipas e jogadores. Passado um ano e meio, é normal que possa ser um bocado diferente com o barulho dos adeptos, mas será bom para todos. Ainda assim, antes dava para ouvir tudo e agora os atletas têm de comunicar muito mais alto entre si", concluiu.

FC Porto e Belenenses SAD defrontam-se no domingo, às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da jornada inaugural da edição 2021/22 da I Liga, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.