Petit diz que Paços de Ferreira é vítima de exageros disciplinares e pede critérios iguais

Lusa 14 Dez, 2017, 16:50 | Futebol Nacional

Petit, que falava à margem da conferência de antevisão ao jogo com o Boavista, na sexta-feira, da 15.ª jornada da I Liga, evitou falar em má vista dos árbitros na avaliação dos lances envolvendo os seus jogadores, mas queixou-se de "dualidade de critérios".



"Se analisarmos as expulsões, a do Mateus [em Chaves], por acumulação, penso que o segundo amarelo é exagerado, quando se vê noutros jogos, nos jogos grandes, jogadores a fazer pior do que o Mateus, mas a dualidade de critérios é sempre diferente. E esta expulsão do Luiz Phellype [frente ao Belenenses], o primeiro amarelo por protestos e o segundo numa bola em que tenta chegar, também nos condicionou muito e foi também exagerada", afirmou Petit.



Para o treinador pacense, a solução para acabar com estas discrepâncias passa pela adoção de critérios iguais para todos.



"Nós vemos e analisamos os jogos todos e acho que é um exagero aquilo que [os árbitros] têm dado ao Paços de Ferreira. O jogo de Belém [com o Belenenses e que terminou 1-1] não foi nada em matéria de agressividade e levámos cinco amarelos e um vermelho", concluiu.



Desde que Petit assumiu o comando técnico do Paços de Ferreira, em 29 de outubro, já foram expulsos três jogadores num total de cinco jogos, contra as duas expulsões verificadas nos 13 jogos anteriores.