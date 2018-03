Petit promete Moreirense de "bom nível" na receção ao Belenenses

Lusa Comentários 17 Mar, 2018, 16:01 | Futebol Nacional

"Não há muita margem e vai ser mais uma final. Sabemos da importância do jogo e queremos fazer uma boa exibição, apresentar-nos a um nível que nos permita somar os três pontos", disse Petit, na conferência de imprensa de antevisão da partida.



O Moreirense segue em 17.º e penúltimo lugar, com 22 pontos, a um do Feirense, primeiro clube acima da ‘linha de água’, enquanto o Belenenses ocupa o 12.º posto, com 29 pontos.



"Temos de ser uma equipa forte, coesa. Do outro lado, está um adversário com um sistema tático diferente do habitual. Queremos ter a bola, critério, criar oportunidades e finalizá-las. Temos de ser eficazes quando tivermos oportunidades", referiu o treinador dos vimaranenses.



A oito jogos do final do campeonato, Petit admitiu que "existe sempre pressão", mas prometeu "muito trabalho" para sair da posição desconfortável em que o emblema ‘cónego' se encontra e garantiu que primeiro olha para o seu resultado e só depois se preocupa com os outros.



"A diferença pontual para os nossos adversários é curta. Temos de olhar para o nosso trabalho, procurar os três pontos para sair desta posição em que nos encontramos. Primeiro trabalhamos para o nosso resultado, primeiro olhamos mais para nós, depois para os nossos adversários”, apontou.



Na derradeira jornada, em maio, o Moreirense joga na casa do atual campeão e candidato ao título, o Benfica, pelo que Petit quer evitar contas de última hora.



"Fazemos as contas a tudo. São 24 pontos em disputa. Se conseguirmos metade deles, ou mais um bocado, garantimos a permanência. Temos de ir jogo a jogo, procurar os três pontos. Os jogos são difíceis, imprevisíveis. O nosso foco está nas nossas ideias. Não sei se 30 pontos ou 32 vão chegar. Queremos é ganhar ao Belenenses, para ficarmos mais próximos do objetivo", concluiu.



Moreirense e Belenenses defrontam-se no domingo, às 16:00, no estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.