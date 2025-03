Petit promete Rio Ave a “querer reagir” na receção ao Sporting de Braga

Os vila-condenses quebraram na última ronda do campeonato uma sequência de quatro jogos a pontuar [uma vitória e três empates], com um desaire [2-1] na visita ao Estoril Praia, algo que o técnico pretende corrigir.



“Queremos reagir a esse último resultado. A ambição passa por regressarmos às boas exibições e às vitória. Analisámos o que faz o adversário e também nos preparámos para isso. A nossa equipa já demonstrou que, quando há um desaire, consegue reagir”, disse Petit.



O treinador do conjunto da foz do Ave reconhece as dificuldades de superar este adversário, aludido à boa prestação do Sporting de Braga fora de casa, onde só tem uma derrota em 11 jogos como visitante, no campeonato.



“É um adversário que está a fazer uma boa campanha. Tem sido muito consistente nos resultados fora de casa, tem jogadores de qualidade, mostra bons processos e é bem orientado pelo Carlos Carvalhal. Sabemos que vão querer reagir à recente eliminação da Taça de Portugal e que querem subir posições no campeonato”, analisou Petit.



Sobre as ilações tiradas do último desaire da sua equipa, frente ao Estoril Praia, o treinador do Rio Ave reconheceu que, por vezes, a equipa precisa de mostrar mais maturidade em momentos específicos.



“Alguns dos nossos golos sofridos têm sido em erros na fase se construção, ou em perdas de bola, em que não conseguimos fazer uma falta cirúrgica. Às vezes, falta essa maturidade, porque temos um plantel jovem, com muitas nacionalidades, e a comunicação não ajuda. São estes pormenores que por vezes fazem a diferença”, reconheceu.



Nesta partida, o técnico não poderá estar no banco de suplentes, devido a castigo, mas não considerou que tal seja um fator determinante para a prestação dos seus atletas.



“Claro que gosto sempre de estar junto dos jogadores, no relvado, mas minha equipa trabalha há vários anos comigo, e os jogadores estão preparados para o que vamos enfrentar. Acredito que podemos dar uma boa resposta”, vincou.



Para este desafio, o treinador dos vila-condense ainda não pode contar com os lesionados Jonathan Panzo e Toto Medina, que são as únicas baixas no plantel.



O Rio Ave, 10.º classificado do campeonato, com 26 pontos, recebe o Sporting de Braga, quarto com 47, numa partida agendada para domingo, às 20:30, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação do Porto.