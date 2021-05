Petit quer Belenenses SAD a "terminar bem a temporada" na visita ao FC Porto

"O FC Porto já segurou o segundo lugar, nós ainda podemos subir [posições], depende do nosso trabalho, mas o objetivo é terminar bem a temporada. Sabemos que vamos apanhar um adversário com muita qualidade e grandes jogadores, na sua casa, mas queremos tirar o máximo partido dos nossos jogadores e fazer um bom jogo", disse.

Em conferência de imprensa, Petit afirmou que os `azuis` vão partir para o encontro "com a mesma ambição" apresentada durante a época e "lutar pelos três pontos", num jogo em que poderá haver mudanças no `onze` das duas equipas, dada a tranquilidade na classificação, "mas dentro da ideia e dinâmicas de jogo" de cada um.

"O FC Porto está recheado de bons jogadores, de qualidade, com alguns jovens que estão a aparecer e a dar uma boa resposta. Do nosso lado, poderá um ou outro jogador ser diferente, mas sem mudar a nossa ideia", expressou o técnico dos `azuis`.

Petit frisou já ter dado minutos a todos os atletas, dado também o plantel curto à sua disposição, com uma base de "15 a 16 jogadores, juntamente com alguns dos sub-23", o que criou "muita fadiga, mas os que entrarem darão uma boa resposta", sublinhou.

Essa lacuna está identificada para a próxima época, que já se encontra a ser preparada entre a equipa técnica e a direção do Belenenses SAD, com Petit a asseverar que vai permanecer no conjunto lisboeta, pois "só falta assinar" a renovação do contrato.

"Trabalho todos os dias com a estrutura sobre o que podemos melhorar no clube, em termos de condições de trabalho e crescimento do plantel. Enquanto me sentir feliz e as pessoas acreditarem no meu trabalho, é claro que quero dar continuidade", vincou.

Entre os setores que podem receber melhorias, o ataque é o mais necessitado, sendo que "os alvos estão identificados", embora a prioridade do Belenenses SAD assente na renovação com o guarda-redes Kritciuk, com os defesas Gonçalo Silva e Rúben Lima e com o avançado Silvestre Varela, que se encontram em final de contrato.

Petit realçou que "a ambição tem de ser sempre melhorar", o que aconteceu este ano, em que, a faltar um jogo, o Belenenses SAD soma 40 pontos, em contraste com os 35 com que terminou a temporada transata, indo, após o fim do campeonato, descansar, para regressar "com energia para voltar a fazer uma grande época".

O Belenenses SAD, nono colocado, com 40 pontos, desloca-se na quarta-feira ao Estádio do Dragão, onde defronta, às 18:00, o FC Porto, segundo, com 77, em jogo da 34.ª jornada da I Liga de futebol, que terá arbitragem de João Bento, da associação de Santarém.