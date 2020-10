Petit quer Belenenses SAD acertivo na visita ao Nacional

”, afirmou.O Nacional subiu este ano à I Liga e, nas primeiras duas jornadas, somou uma vitória e um empate, sob orientação de Luís Freire, treinador que se está a estrear no escalão máximo do futebol português e que mereceu elogios de Petit.”.A muito poucos dias do fecho do mercado, Petit recebeu o guarda-redes russo Kritciuk, que “é uma opção que pode ir já para jogo”, mas o treinador espera mais novidades no plantel, após ter dito, no rescaldo da derrota com o Famalicão, que fazia falta um “jogador na área que pudesse dar mais poder no jogo aéreo”.”, explicou, revelando que, na segunda ou terça-feira, o avançado identificado deverá ser oficializado.Ainda sobre o mercado de transferências, Petit realçou que, após a data de encerramento (6 de outubro), jogadores desempregados podem assinar. Em sentido contrário, jogadores que não contam, como Francisco Varela, Chano e Dieguinho, ainda poderão sair.”, frisou.

Os defesas Gonçalo Silva, Eduardo Kau, Chima Akas e Nilton Varela continuam no boletim clínico, enquanto o reforço Richard Rodrigues já estará na comitiva que viaja para a Madeira e pode ser opção.