Petit vê Boavista ansioso no regresso ao campeonato

”, partilhou o técnico, em conferência de imprensa.A I Liga regressa seis semanas após a paragem imposta pelo Mundial2022, fase na qual os "axadrezados" evoluíram até aos quartos de final da competição mais jovem do futebol profissional luso, mas falharam a segunda presença seguida na "final four", ao somarem dois êxitos e um empate até à derrota fatal (1-2) com o Académico de Viseu, da II Liga.”, direcionou.Expulso nos instantes finais da partida em Viseu, Petit vai cumprir suspensão no Estoril, onde espera que o Boavista “olhe para aquilo que pode fazer” perante um opositor “com qualidade, muita juventude, cheio de jogadores irreverentes e processos bem definidos”.”, apontou, revelando a aptidão do curaçauense Kenji Gorré e de Martim Tavares.Os "axadrezados" ficaram afastados das duas taças internas em 2022/23, tendo apenas pela frente a I Liga, na qual vêm de quatro desaires e duas igualdades subsequentes ao triunfo alcançado na receção ao Sporting (2-1), em 17 de setembro, da sétima jornada.”, indicou Petit.O Boavista, 11.º colocado, com 17 pontos, visita o Estoril Praia, 12.º, com 16, esta quinta-feira, a partir das 19h00, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, em encontro da 14.ª ronda do campeonato, com arbitragem de Manuel Oliveira.