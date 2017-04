PGR abre inquérito à morte de adepto do Sporting

Lusa 24 Abr, 2017, 18:40 / atualizado em 24 Abr, 2017, 19:04 | Futebol Nacional

De acordo com informação da PGR prestada esta segunda-feira à Lusa, o inquérito está a correr termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

Na madrugada de sábado, na antecâmara do dérbi de Lisboa entre Sporting e Benfica, um adepto italiano da Fiorentina e do Sporting, Marco Ficini, foi atropelado nas imediações do Estádio da Luz, após confrontos entre elementos de claques.

A ocorrência foi entregue à Polícia Judiciária, que investiga a possibilidade de se ter tratado de um homicídio.



No imediato, a PSP deu início a uma investigação da situação de atropelamento e fuga sem prestação de socorro.



Na sequência dos acontecimentos, o Sporting manifestou “o mais profundo lamento e repúdio” pela morte do italiano, que, de acordo com a imprensa, teria ligações ao clube italiano Fiorentina e seria também adepto do Sporting.



O Benfica lamentou também "de forma veemente" a morte do adepto italiano junto ao Estádio da Luz, adiantando que desde a primeira hora tem estado em estreita colaboração com as forças de segurança, no sentido de fornecer os necessários elementos para apurar o sucedido.