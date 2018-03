PGR confirma receção de denúncia de corrupção no Estoril-FC Porto

RTP Comentários 01 Mar, 2018, 19:12 / atualizado em 01 Mar, 2018, 19:19 | Futebol Nacional

A denúncia, anónima, aponta para um encontro entre um representante da empresa que detém a maioria da SAD do Estoril-Praia e um dirigente do FC Porto na véspera do jogo. É também apontada uma alegada transferência, no valor de 730 mil euros, efetuada dias depois do encontro.



Contactada pela RTP, a Procuradoria-Geral da República confirma a receção da queixa que reencaminhou para o DIAP de Lisboa.



Fonte do Estoril já explicou à RTP que a empresa, a Traffic, vai reagir a esta denúncia e o clube manifesta-se indignado por ter sido envolvido numa guerra que não lhe diz respeito.

Estoril reitera total confiança nos seus profissionais

A SAD do Estoril-Praia já reagiu à notícia da denúncia da alegada corrupção na segunda parte do jogo entre o Estoril-Praia e o FC Porto, na semana passada. Em comunicado, reitera publicamente a total confiança no profissionalismo e integridade de todos os colaboradores que integram a estrutura do futebol profissional do Estoril Praia.



Pouco depois da SAD do FC Porto e de Sérgio Conceição terem reagido à notícia, foi a vez do Estoril-Praia falar de "falta de rigor" e "teor difamatório" das peças jornalísticas.



"Na sequência das notícias vindas a público associando o nome da Estoril Praia - Futebol, SAD, a alegadas práticas ilícitas, e atenta à exposição mediática entretanto dada ao tema, entendemos ser necessário contrariar a nossa política habitual de não comentar peças jornalísticas de forma a reiterar publicamente a nossa total confiança no profissionalismo e integridade de todos os colaboradores que integram a estrutura do futebol profissional do Estoril Praia", lê-se no comunicado dos estorilistas.



"Considerando a ausência de fundamentos, detalhe ou rigor das peças jornalísticas referidas, e, em alguns casos, o seu teor difamatório, iremos analisar as medidas legalmente ao nosso dispor para impedir todos os atos que possam pôr em causa o bom nome da instituição Estoril Praia", acrescenta a nota.



O clube diz-se, por fim, "ao total dispor de todas as entidades oficiais que pretendam ser esclarecidas sobre quaisquer factos considerados relevantes".

FC Porto nega "pseudonotícia"

O FC Porto também já reagiu à notícia da denúncia anónima de uma alegada corrupção na segunda parte do jogo com o Estoril-Praia.



Em comunicado, o FC Porto negou e repudiou o que considera ser uma "pseudonotícia" do diário desportivo A Bola feita de forma anónima. "Totalmente falso que a segunda parte do nosso jogo contra o Estoril tenha sido objeto de qualquer negócio", lê-se no comunicado.



"O FC Porto solidariza-se com a tomada de posição do Estoril, que também já repudiou esta trama noticiosa, que pretendeu atingir o bom nome dos dirigentes de ambos os clubes e, acima de tudo, desestabilizar os jogadores de ambas as equipas, que têm pela frente desafios importantes para os seus objetivos", sublinha o clube da Invicta.



"A publicação desta pseudonotícia levanta questões de ética essenciais. A primeira é que foi publicada sem que o FC Porto fosse contactado. A segunda é que não se percebe de que modo uma denúncia anónima faz o seu percurso entre a Procuradoria-Geral da República e o jornal A Bola", continua o comunicado.



"O único objetivo para o trânsito desta pseudonotícia só pode ser uma tentativa frustrada de desestabilizar a nossa equipa fora de campo, na véspera de um importante jogo".



"A resposta será dada em campo, com o apoio massivo do Mar Azul, que tem acompanhado a equipa desde o início da época", remata o Futebol Clube do Porto.