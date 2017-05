Piccini é um defesa "de vocação ofensiva"

Mário Aleixo - RTP 17 Mai, 2017, 12:24 | Futebol Nacional

O clube leonino garantiu na última segunda-feira mais um reforço para a defesa até 2022. Trata-se de Cristiano Piccini, lateral direito formado na Fiorentina (Itália) e que nas últimas três temporadas representou os espanhóis do Bétis de Sevilha.



Cristiano Piccini chegou ao Bétis de Sevilha em 2014/2015, por empréstimo da Fiorentina, antes de se mudar em definitivo para o clube espanhol.



No clube espanhol foi treinado por Júlio Velásquez que esta época orientou a equipa do Belenenses.



Ao jornalista Nuno Matos o técnico considerou tratar-se de ”um bom jogador de balneário, um excelente defesa lateral, com muita vocação ofensiva, resistente e interessante para uma equipa que joga quase sempre em ataque continuado como é o Sporting”.





Jovem futebolista que “gosta de trabalhar e aprender” Júlio Velásquez adivinha que Piccini “poderá ser reforço para os ‘leões’ tudo dependerá da forma de jogar da equipa mas o futebol é imprevisível”.O jogador italiano fez a melhor época de sempre em termos de golos, tendo apontado três tentos em 25 jogos realizados no clube de Sevilha.A concluir Júlio Velásquez considerou tratar-se de “uma boa pessoa” e “gostava de o ver singrar” em Portugal.