Pinto da Costa antevê época de sonho no FC Porto

Mário Aleixo - RTP 07 Jul, 2017, 08:56 | Futebol Nacional

Na publicação oficial do FC Porto o timoneiro dos azuis e brancos escreve: “A nossa equipa já trabalha no Olival e, conhecendo eu o Sérgio Conceição como conheço, não tenho a menor dúvida de que o fará nos limites, crescendo e evoluindo para se assumir como uma equipa de que todos nos possamos orgulhar e com a qual possamos festejar no final da época”.



"O caminho é longo, exigente e armadilhado, mas estou convicto de que o trabalho do treinador, em especial o mais recente, em Nantes, fala por si e gera as melhores expetativas", assim se refere Pinto da Costa, no editorial na Dragões, ao pontapé de saída para a temporada de 2017/18.



A equipa de futebol começou a pré-época na segunda-feira e o presidente portista não esconde o entusiasmo com o novo treinador. "Conhecendo eu o Sérgio Conceição como conheço, não tenho a menor dúvida de que o fará nos limites, crescendo e evoluindo para se assumir como uma equipa de que todos nos possamos orgulhar e com a qual possamos festejar no final da época. [...] Se a isso acrescentarmos a versão-jogador do Sérgio, que deixava tudo em campo, as perspetivas alargam-se. Ele só se satisfaz com o melhor, com o máximo, e vai exigi-lo. Aos jogadores e a ele próprio", pode ler-se.



Olhos postos na equipa e nas provas oficiais que se aproximam, Pinto da Costa não deixa de referir-se ao que se passa fora das quatro linhas: "Com o apoio dos adeptos, que nos tornará ainda mais fortes, acredito que é possível, mesmo com os fatores extra de outros, que continuaremos a denunciar", escreveu numa clara referência às denúncias que o FC Porto vem fazendo e que ficaram conhecidas como "caso dos emails".