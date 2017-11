Pinto da Costa e Antero Henrique absolvidos na Operação Fénix

RTP 09 Nov, 2017, 15:17 / atualizado em 09 Nov, 2017, 15:50 | Futebol Nacional

Pinto da Costa e Antero Henrique estavam pronunciados, respetivamente, por sete e seis crimes de exercício ilícito da atividade de segurança privada.O procurador do Ministério Público havia já pedido, nas alegações finais, a absolvição de Pinto da Costa e Antero Henrique.





De acordo com o despacho de pronúncia, estaria em causa a contratação de segurança pessoal por parte da SPDE, quando saberiam que a empresa não poderia fazer este serviço.



A Operação Fénix, com um total de 54 arguidos, está precisamente relacionada com a alegada utilização ilegal de seguranças privados, incidindo, em particular, sobre empresa SPDE, igualmente arguida.



Os elementos da empresa prestariam serviços de segurança pessoal sem o necessário alavará.



À porta do Tribunal de Guimarães, a repórter Sandra Fernandes Pereira sintetizou os últimos dados sobre a leitura do acórdão.

c/ Lusa

Os arguidos no processo responderam por crimes de associação criminosa, exercício ilícito da atividade de segurança privada, extorsão, coação, ofensa à integridade física qualificada, ofensas à integridade física agravadas pelo resultado morte, tráfico e mediação de armas, posse de arma proibida e favorecimento pessoal.