Pinto da Costa e FC Porto alvos da justiça

Em causa estão cinco mega inquéritos abertos por aquelas instituições que envolvem presidentes de clubes, agentes, empresários, empresas e dezenas de jogadores de futebol que estão sob investigação.Segundo a mesma notícia o processo-crime mais avançado é aquele em que Pinto da Costa e o FC Porto são visados e resultam da compilação de oito inquéritos que tiveram início em 2017/18.Segundo o artigo publicado pela revista, em causa estão negócios que envolveram pelo menos 15 jogadores: entre eles, Jackson Martínez, Iker Casillas, Radamel Falcao, James Rodríguez, Imbula, Mangala e o internacional português Danilo Pereira.As empresas e agentes envolvidos rondam as duas dezenas e a AT tem uma estimativa da vantagem patrimonial ilegal que poderá estar em causa – são cerca de 20 milhões de euros.Ora no artigo e sob o título "Todos suspeitos de fraude fiscal e lavagem de dinheiro", pode ler-se também que a investigação inclui Benfica, Braga, Estoril, V. Guimarães, Marítimo e Portimonense e que poderá ser a mesma que o jornal "Expresso" noticiou em novembro de 2018."O DCIAP abriu inquéritos-crime contra seis clubes de futebol pelo facto de terem usado contratos com agentes, alegadamente simulados, para poderem poupar no IRS e na Segurança Social dos futebolistas. No Porto, no Benfica e no Sporting estão a ser investigados os casos de nove jogadores", escreveu na altura aquele semanário.Com o propósito de esclarecer tal notícia a SAD do FC Porto e o seu presidente, Pinto da Costa, emitiram um comunicado garantindo nunca terem sido contactados no âmbito de qualquer inquérito, mas mostrando-se disponíveis para colaborar com as autoridades, caso isso seja solicitado:

"Nunca a FC Porto SAD e/ou o presidente do seu Conselho de Administração foram interpelados, ouvidos ou interrogados em qualquer tipo de inquérito ou diligência judicial similar sobre qualquer uma destas matérias. Se estes inquéritos existirem, o que só se admite por mera hipótese de raciocínio, estariam em segredo de justiça e numa fase embrionária, pelo que se estranha esta fuga de informação cirúrgica em vésperas de um FC Porto-Benfica decisivo para o campeonato. A FC Porto SAD e o presidente do seu Conselho de Administração manifestam, como sempre, a sua disponibilidade para fornecerem todos os elementos contabilísticos e pessoais que forem solicitados, como já o fizeram, em devido tempo, à Unidade de Grandes Contribuintes da Autoridade Tributária. A FC Porto SAD e o presidente do seu Conselho de Administração não deixarão de exigir em sede própria responsabilidades aos artífices desta patranha", pode ler-se no texto publicado no site oficial.