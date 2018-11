Pinto da Costa ouvido no DCIAP em Lisboa

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Nov, 2018, 11:15 / atualizado em 09 Nov, 2018, 11:15 | Futebol Nacional

Pinto da Costa foi chamado ao tribunal, como administrador do Porto Canal, na sequência de uma queixa apresentada pelo Benfica pela divulgação dos emails na televisão do clube azul e branco.



O presidente do FC Porto e FC Porto SAD foi notificado pelo Ministério Público (MP) para prestar declarações sobre o caso em que é arguido Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos “dragões”.



Os investigadores procuram apurar em que circunstâncias chegaram ao FC Porto as mensagens internas do Benfica, que redundaram no caso “e-toupeira”.



O mesmo processo investiga um “hacker” português apontado como o autor do desvio de informação de contas de “e-mail” pessoais e profissionais de dirigentes do Benfica.