Pinto da Costa reforça posição na SAD do FC Porto com compra de mais 1.298 ações

O presidente do campeão nacional de futebol FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, adquiriu mais 1.298 ações da SAD, comunicaram hoje os 'dragões', numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).