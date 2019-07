Pinto Lisboa assume presidência da SAD do Vitória

Mário Aleixo - RTP Comentários 31 Jul, 2019, 07:56 / atualizado em 31 Jul, 2019, 07:56 | Futebol Nacional

A maioria dos acionistas presentes na Assembleia Geral (AG) da sociedade, que decorreu no Estádio D. Afonso Henriques, aprovou o Conselho de Administração até 2022, composto ainda por Fernando Marques e Alberto Martins, informou um comunicado divulgado no sítio oficial dos vimaranenses.



Depois de, na segunda-feira, ter assistido à tomada de posse de Pinto Lisboa como presidente do clube, Mário Ferreira, detentor de 57% do capital da SAD, esteve igualmente presente na reunião magna da última noite.



Pinto Lisboa saudara, na segunda-feira, o empresário radicado na África do Sul por ter dado "um passo muito firme" no sentido de levar mais longe o Vitória, depois de, na campanha eleitoral, ter afirmado a disponibilidade para comprar todas as suas ações, caso não concordasse com o seu "plano estratégico".



Com a decisão tomada na AG, Pinto Lisboa sucedeu como presidente da SAD a Júlio Mendes, que liderara a entidade nos últimos seis anos.



Na mesma nota, o Vitória divulgou ainda que a Assembleia Geral vai ser presidida por Gustavo Ribeiro, que o Fiscal Único vai ser Carlos Cunha e que a Comissão de Vencimentos, aprovada por maioria, vai ter como presidente José Antunes (presidente da AG do clube) e como secretários Ricardo Prego (presidente do Conselho Fiscal do clube) e Otávio Santos.





Na reunião, os acionistas viabilizaram também a distribuição de 3 por cento do resultado líquido de cada exercício aos funcionários da sociedade, "mediante critérios a definir entre administração e uma comissão representativa dos funcionários a constituir para o efeito".