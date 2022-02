Pinto Lisboa quer mais formação no futebol do Vitória

Eleito em 20 de julho de 2019, o dirigente recandidata-se à liderança dos vimaranenses nas eleições marcadas para 5 de março e defendeu queo clube da I Liga portuguesa de futebol, incapaz de se classificar nos cinco primeiros do campeonato por duas épocas consecutivas desde 1997/98.”, vincou, durante a cerimónia de apresentação da candidatura "Um Vitória de todos", correspondente à lista C.Na cerimónia decorrida no Paço dos Duques de Bragança, o candidato defendeu que, ao longo dos últimos dois anos e meio, a formação aumentou a sua presença nas seleções nacionais, tendo deixado de ser “um viveiro para clubes rivais”.O discurso de Miguel Pinto Lisboa mencionou os eixos vertidos no seu programa para o triénio 2022-25, entre os quais se contam oConvicto de que o Vitória estava longe de “uma situação financeira robusta” em 2019, o presidente em exercício vincou que o clube minhotono seu mandato, valorizando os, em referência às vendas de Edmond Tapsoba, para os alemães do Bayer Leverkusen, por cerca de 18 milhões de euros, e de Marcus Edwards, para o Sporting, por 7,67 milhões de euros.À semelhança do que estava inscrito no programa eleitoral de 2019, Miguel Pinto Lisboa frisou ainda o desejo de ver o número de sócios crescer para 40 mil e anunciou outras medidas como a criação de uma "fan zone" junto à bancada sul do Estádio D. Afonso Henriques em dias de jogo e “condições especiais de acesso” para as famílias ao topo Norte Superior.

A lista C, encabeçada por Miguel Pinto Lisboa, vai concorrer com a lista A, encabeçada por António Miguel Cardoso, que repete a candidatura de 2019, e com a lista B, liderada por Alex Costa, no sufrágio marcado para 5 de março.